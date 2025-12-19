日本ハムの柴田獅子投手（１９）が１８日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で自主練習を行い、今オフはダルビッシュ（パドレス）と山本由伸（ドジャース）をお手本に“変化球磨き”に取り組んでいることを明かした。動画を参考に、スライダーなど持ち球の曲がり幅、打者からの見え方が両投手の軌道に近づくように試行錯誤。手先の器用さを生かし「最高の理想はダルさんと由伸さんのハイブリッド。ずっと研究してます」と喜々として没頭