ＤｅＮＡ・東克樹投手が１８日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、９０００万増の３億円でサインした。“大トリ更改”で大台に乗せたエースは、チームのリーグ優勝への絶対条件として「若手の底上げ」を挙げ、後輩たちの練習の取り組み態度についても苦言を呈した。（金額は推定）投手陣の大黒柱として、忌憚（きたん）のない意見を口にした。「あとひとつピースが足りないから、優勝を逃している。そのピース、僕は