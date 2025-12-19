JRAは18日、朝日杯FS出走馬の調教後馬体重を発表した。連勝中のアドマイヤクワッズは前走比4キロ減の474キロ。数字は減っているが見た目にボリュームがあり、動きにも迫力が出てきた。タガノアラリアは14キロ増。前走でも函館滞在のデビュー当初と比べて体重を10キロほど増やしていた。中3週の臨戦過程でも上昇度は大きそうだ。