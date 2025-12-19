巨人・高梨雄平投手と今季限りでの現役引退を決めた今村信貴投手が１８日、都内でトークショーを開催。２人の軽妙なトークで場内の笑いを誘い、最後はファンの前で今村の引退セレモニーを開催。「正直、まだやりたかった気持ちも、悔しい気持ちもある。今はスッキリして、次のステップを頑張ろうという気持ち」とあいさつ。高梨は「いろんな戦友を見送ってきたが、今年は本当に悲しい」と話した。