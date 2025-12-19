日本高野連は１８日、大阪市内で、今夏に沖縄県・那覇市で開催されたＵ１８野球ワールドカップの、高校日本代表チームの総括会議を実施した。来年から指揮を執る東洋大姫路・岡田龍生監督（６４）が参加し、今年まで指揮を執った小倉全由監督（６８）らと意見を交換。「アジア、そして世界と優勝を目指してやっていきたい」と意気込んだ。２０１９年夏の甲子園で履正社を優勝に導き、母校の東洋大姫路を率いて今夏は８強入り。