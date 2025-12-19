◇東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ10回戦王者・中嶋一輝KO4回2分35秒05同級14位ジョン・ジョン・ジェット（2025年12月18日後楽園ホール）東洋太平洋スーパーバンタム級王者の中嶋が4連続KO勝ちで4度目の防衛に成功した。4回に左ボディー一撃で相手に10カウントを聞かせ「顔面で倒したかったが、ガードが堅かったので下に切り替えた」と汗を拭った。世界同級王座には同門の井上尚弥が4団体王座に君臨して