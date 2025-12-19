23年ダービー馬タスティエーラ（牡5＝堀）は有馬記念がラストランになる。18日、キャロットクラブが発表した。引退後は優駿スタリオンステーション（北海道新冠町）で種牡馬入りする予定。前走ジャパンC7着後も在厩で調整し、この日の1週前追いは2歳1勝クラス2頭とWコースで併せて6F81秒1〜1F11秒6と馬なりでエコロシードと併入、ダノンヒストリーに2馬身先着した。堀師は「3番手で行きっぷり良く折り合って、ラストはガツン