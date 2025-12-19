ボクシングのアマチュア１３冠でＷＢＡ世界スーパーフェザー級３位の堤駿斗（２６）＝志成＝が右目の負傷のため、サウジアラビアのリヤドで２７日に予定していた同級暫定王者、ジェームズ・ディケンズ（英国）とのタイトル戦を欠場することが１８日、明らかになった。自身のＳＮＳで「先日の練習中に右目を負傷し、眼窩（がんか）底骨折と診断されてしまいました。２７日に予定されていたタイトルマッチは欠場させていただきま