竹で造られた建物の中で、祭りの展示にカメラを向ける人々＝18日、香港・新界地区元朗（共同）【香港共同】香港の新界地区元朗で神に感謝をささげる10年に1度の祭りが19日まで行われ、3万本超の竹で造った巨大な建物が注目を集めた。今月には「世界一大きい竹の祭壇」としてギネス世界記録に認定。香港で160人が死亡した高層住宅火災の犠牲者を追悼する儀式も営まれた。祭りは340年の歴史がある。祭り最終日の19日未明には巨大