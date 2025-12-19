Ｊ１清水が来季の新戦力として、韓国Ｋリーグ１部の浦項で同国代表歴を持つＤＦパク・スンウク（朴承旭＝２８）を完全移籍で獲得することが１８日、複数の関係者の話で分かった。近日中にも正式発表される見通し。１８４センチの右利きでセンターバック（ＣＢ）を主戦場とし、サイドバックやボランチもこなす。キックの精度が高く、最終ラインからのビルドアップ能力にもたけており、足元の技術と走力を兼ね備えた現代的なＣＢ