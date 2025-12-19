食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。物価が上がった分だけ給料もアップすればいいのですが、そううまくいかないことも少なくないでしょう。All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。「かなり節約しないと貯金ができず、つらい」今回紹介するのは、大分県に住む43歳男性の生活