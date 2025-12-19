ボクシングＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝との団体内統一戦を制してから一夜明けた１８日、東京都豊島区の所属ジムで会見を行った。激闘の末に２−１で判定勝ちし、２度目の防衛に成功したが、ダメージが大きく鼻を骨折。午前中から病院で縫合手術や整形を受け４時間超を要し、会見にも２５分遅刻した。全治は未定ながらも、来年の展望と