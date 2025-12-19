▼オルフセンWコース5F66秒8〜1F11秒5（岩田望）乗った感触は良かった。余力十分でいい時計が出ていた。長く良い脚を使う馬。良い馬です。▼ノチェセラーダCWコース5F70秒1〜1F11秒4（杉山佳師）元々調教で動く馬ではないが、いい反応だった。前回の1週前追いと同じ長岡（レースはプーシャン）に乗ってもらって左右のバランスが良くなっていると言ってもらった。一戦一戦使いながらどっしりしてきた。▼フォルテアンジェロW