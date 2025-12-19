「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日開幕、国立代々木競技場）右足首や股関節のケガを乗り越えてきた三原舞依（シスメックス）が今季限りでの現役引退を表明した。「全日本で出し切りたい」と集大成を誓った。最後の試合とするかは「全日本を終えてから考えようかな」とした。引退後は「大好きなスケートをちょっとでも長く。競技から離れても、ちょっとでもリンクの上にいたい」とスケートに関わっていく考えを明