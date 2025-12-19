友道厩舎のリゲルS4着シヴァース（牡4）は川田で睦月S（1月24日、京都）、キャピタルS7着ジュンブロッサム（牡6）は東京新聞杯（2月8日）へ。アルゼンチン共和国杯4着セレシオン（牡6）は白富士S（1月31日、東京）へ。【2歳次走】友道厩舎の京都新馬勝ちアドアイヤシュラ（牝）は坂井でエルフィンS（2月7日、京都）、東京未勝利勝ちエムズビギン（牡）は川田できさらぎ賞（2月8日、京都）へ。京都未勝利勝ちエアビーアゲイ