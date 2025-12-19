ジャパンダートクラシック2着ナチュラルライズ（牡3＝伊藤圭）はWコース強めで5F69秒0〜1F11秒9を計時した。伊藤圭師は「大外を回って上がり3F37秒5。ゴールを過ぎた後もスピードを落とさない感じで息をつくっている。中間はBコース（ダート）も使い、調教量は今まででも一番多いと思う」と順調な過程に目を細めた。