９９回目の箱根駅伝出場となる中大が１８日、東京・多摩キャンパスで取材に応じ、吉居駿恭主将（４年）は「優勝して卒業できるようにがんばりたい」と意気込んだ。歴代最多１４度の総合優勝を誇り、１９９６年以来３０年ぶりの頂点を目指す今季、夏合宿以降の調整法を一変。徹底した走り込みで、従来の特長である速さに加えて強さを磨いてきた。藤原正和監督は「順調。例年と違い上昇曲線のカーブの描き方が非常に高い」と仕上