「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日開幕、国立代々木競技場）フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権（１９日開幕、東京・国立代々木競技場）の公式練習が１８日、会場で行われた。５連覇を目指す坂本花織（２５）＝シスメックス＝は「「楽しみは５％くらいで不安が４５％。緊張が５０％くらい」と語った。今季限りの引退を決断している坂本にとって、最後の全日本。