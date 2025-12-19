日本バドミントン協会は18日、都内で会見し、新ロゴマークと公式サイトのリニューアルを発表した。英語の略称も「BAJ」に変更する。村井満会長によればシャトルを模したマークのコルク部分は「多くの関係者に支えられている土台」、上部の平らな部分は「分け隔てなく楽しめる」ことを表現。「就任してすぐにやりたかったが、方向性、価値観を決めるのが先だった」と説明。新ロゴは19日開幕の全国小学生選手権から使用する。