巨人の丸佳浩外野手（３６）が１８日、異業種交流のススメを説いた。年に一度の球界将棋王を決める将棋の宴「勘定奉行クラウド杯球王決定戦２０２５」に出場。ソフトバンク・嶺井が連覇を果たし、丸はまたも球王のタイトル奪取を逃した形となった。だが、イベント開催前の午前にＧ球場で自主練習を行った際に、参加の本質について語っていた。「野球を知らない将棋ファンの方が野球に興味を持ってくれればうれしいし、その反対