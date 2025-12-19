オリックス・田嶋大樹投手（２９）が１８日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、１０００万増の１億１０００万円でサイン。交渉の席では将来的な大リーグ挑戦の希望を球団へ伝えた左腕。「メジャーリーグに行きたい思いがありますと」と打ち明けた。（金額は推定）自分の可能性を試したい。田嶋が純粋な気持ちを言葉にした。「アメリカでやった時、どこまで自分を成長させられるか。自分が成長できるところに身を置きたい」