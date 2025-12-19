充実装備のミドルクラスアドベンチャー中型モーターサイクルの世界的なリーダーとして知られるロイヤルエンフィールドが、2025年12月15日に新型アドベンチャーモデル「HIMALAYAN 450 MANA BLACK EDITION（ヒマラヤ・ヨンゴーマル マナ・ブラック エディション）」を公開しました。このモデルは、11月にイタリア・ミラノで開催されたバイクの見本市「EICMA2025」で発表され、世界的に高い評価を得ているアドベンチャーモデル「H