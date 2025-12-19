クリスマスは1年のなかでも特別な行事ではないでしょうか。家族ごとの習慣や楽しみが詰まっています。しかし、その“特別な日”がかえって義実家との価値観の違いなど「家族だからこそ言いにくい」問題が複雑に絡まる場合があるようです。今日はそんなクリスマスのトラブルを3つ紹介します。エピソード1：＜新婚初めてのクリスマス＞仕事で帰れなくなった夫が義母を召喚した！新婚夫婦にとってはじめてのクリスマス。それは特別な