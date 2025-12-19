“キャム・タク”が虎を守る。阪神の中野拓夢内野手（２９）が１７日（日本時間１８日）、新加入の正遊撃手候補、キャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝と沖縄キャンプで積極的にコミュニケーションを図る考えを明かした。二遊間は守備の要を担うセンターラインの中核。新助っ人選手だけに、より「うまく取らないと連携できない」と対話を大事にする。華麗なるコンビプレーで２年連続、１２球団最少の失策数を守り