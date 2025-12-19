ロッテは１８日、今季までＤｅＮＡでプレーしたアンドレ・ジャクソン投手（２９）と契約に合意したと発表した。２日に保留選手名簿から外れ、自由契約選手として公示。その後は残留交渉するＤｅＮＡを含めて、複数球団による争奪戦が展開された中、ロッテを選択する形となった。ジャクソンは来日２年目の今季、２５試合に先発して１０勝７敗、防御率２・３３の好成績。ＤｅＮＡでプレーした２年間で、通算５０試合に登板して１