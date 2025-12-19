楽天の宗山塁内野手（２２）が１８日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２４００万増の４０００万円でサイン。大幅昇給を勝ち取り、来季はフルイニング出場の誓いを立て、個人タイトルとして三冠を目標に掲げた。また今オフは鹿児島県内での孤独トレを行うことを明かし、弱点克服でさらなるレベルアップを図る。（金額は推定）激動のルーキーイヤーを走りきった宗山の表情は、喜びに満ちていた。苦しさを知り、待ち