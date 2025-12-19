柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり新潟県が行った公聴会について、市民団体が「そこで出た意見が軽視されている」として改めて内容を分析した上で再稼働の是非を判断し直すよう県に求めました。 県の公聴会は柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、花角知事が県民の意見を集約する方法の一つに挙げていたもので、今年6月から5回にわたり開かれました。そこで発言した公述人から成る市民団体のメンバーは12月17日、公聴会の評価・分析を