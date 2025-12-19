聴覚障害者の国際スポーツ大会・デフリンピックの女子バレーボールで金メダルを獲得した新潟県上越市の岡田夕愛選手が12月18日、高校で開かれた報告会に出席し、喜びと感謝の思いを語りました。 上越市の上越高校で18日、大きな拍手で迎えられたのは、デフリンピック女子バレーボール日本代表の岡田夕愛選手です。11月東京で行われた聴覚障害者の国際スポーツ大会・デフリンピックで2大会ぶ