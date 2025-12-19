お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。婚活アドバイザーからの言葉に思わず固まる場面があった。「令和の婚活に吠える夜」のテーマで、「相手の年収」について気になるか話題となると稲田は「全然気にならない」とした。年収よりも気になっているのは「旅先でのお金の使い方が一緒やったらいい。ケチらないでほしい」と、旅行でお金を気にしな