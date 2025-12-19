俳優で歌手の福山雅治（５６）と大泉洋（５２）が１８日、東京・新宿で行われた「ラストマン」のレッドカーペットセレモニー＆ワールドプレミアに共演のＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・永瀬廉（２６）、今田美桜（２８）、吉田羊（５１）、松本若菜（４１）、ＳｎｏｗＭａｎ・向井康二（３１）、月島琉衣（１７）らと出席した。福山は同作で描かれた「ＬＯＶＥ」について熱く語り、永瀬と向井は大泉との息ぴったりなやりとりで会場を