現地診断で道路構造などを確認する県警の担当者＝１１月１９日、横浜市青葉区２０２４年に神奈川県内で最多の１１件の人身交通事故が発生した横浜市青葉区の県道交差点を巡り、県警が事故の要因となっている非優先道路側からの右折と直進を禁止する方向で調整していることが１８日、分かった。物損事故を含めると２４年に計４０〜５０件の事故が発生した“魔の交差点”。神奈川新聞社が今月、警察庁のオープンデータ分析から事故