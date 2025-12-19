本日は英中銀が金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果を公表し、政策金利は予想通りに０．２５％引き下げ３．７５％とした。ポンドは買いの反応を見せていたが、委員の投票行動は５対４と僅差での決定となったほか、２６年にかけて追加利下げの余地があるとの見方を示した一方、今後の利下げ判断は微妙なバランスになると警告し、ベイリー総裁は「利下げを行うたびに、どこまで進むのかの判断はますます難しくなる」と述べていた