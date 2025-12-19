歌手で俳優の福山雅治（５６）が１８日、都内で行われた「ラストマン」のレッドカーペットセレモニー＆ワールドプレミアに共演した大泉洋（５２）らと登壇した。「映画ラストマン―ＦＩＲＳＴＬＯＶＥ―」（２４日公開、平野俊一監督）とＴＢＳ系で２８日に放送されるスペシャルドラマ「ラストマン―全盲の捜査官−ＦＡＫＥ／ＴＲＵＴＨ」の合同イベント。夜の新宿に敷かれたレッドカーペットを歩いて登場した福山と大泉は多