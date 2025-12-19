ドイツ１部フランクフルトは、スウェーデン１部ユールゴーデンのＵ―２０日本代表ＤＦ小杉啓太（２０）の完全移籍加入を発表した。豊富な運動量で攻守に関わり続ける左サイドバックの小杉は、年代別の日本代表でキャプテンをつとめてきた逸材。湘南ユースから２４年３月に加入したユールゴーデンでは、すでに公式戦６０試合以上に出場。欧州カンファレンスリーグでも１１試合に出場して２ゴールと結果を残してきた。欧州数々のク