今季まで巨人の２軍監督を務めた桑田真澄氏（５７）が１８日、都内で２４年から２軍公式戦に参加しているオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」就任会見に出席した。１０月２８日に巨人を電撃退団し、一度は充電期間を設ける方針だったが、オイシックスの熱烈オファーもあり新たな挑戦を決断。「サイエンス」「バランス」「リスペクト」の３つを育成のキーワードに掲げて若いチームを育て、中長期的に「