広島・小園の契約更改が、年明けにずれ込む見通しとなった。鈴木清明球団本部長が「（契約更改の日程は）未定。年を越すんじゃないかと思う。詳細を申し上げることはできない」と明かしたもの。今季はチーム最多タイの138試合に出場し、首位打者と最高出塁の2冠に輝いた。既に水面下で交渉を重ねており、球団側は条件を提示済み。ただ、次回交渉日の調整が難航しているため、チームで唯一、越年での更改となりそうだ。球団で越