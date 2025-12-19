オリックスの九里は2000万円増の1億6000万円プラス出来高払いでサインした。移籍1年目の今季は、チームトップの11勝。だが、投球回は164回1/3にとどまり「昨年の入団会見で200イニングを目標に言って達成できなかった。230イニングを目指したい」と、11年の日本ハム・ダルビッシュ（232回）以来となる“大台”到達を目標に掲げた。2年契約の最終年となる来季に向け、タフネス右腕は「意地でもマウンドを降りない姿勢を、1年通