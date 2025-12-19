中日・山本が名古屋市内で契約交渉に臨み1500万円増の年俸3500万円（金額は推定）で更改し、来季のレギュラー獲りへ意欲を示した。「けが人が出てそこに入った。レギュラーを獲れるように」負傷離脱した村松や福永の穴を埋め、二遊間などで自己最多112試合で打率.242、4本塁打、23打点。来季中に国内フリーエージェント（FA）権を取得する可能性があるが、単年契約を結び「競争しないといけない立場」と表情を引き締めた。