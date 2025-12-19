広島・大盛穂外野手（29）が18日、マツダスタジアムで自主トレを行い、「レギュラーをつかみ取って、143試合出たい」と来季のレギュラー奪取を誓った。今季は自己最多102試合に出場するも、定位置を奪うまでには至らず。来年1月6日から同21日までソフトバンク・近藤との合同自主トレに参加し、苦手とする左腕への対応力向上に努めていく。志は高ければ高いほど良い。大盛にとって、レギュラー奪取だけでは、物足りない。全試合