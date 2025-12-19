阪神・小幡竜平内野手（２５）が１７日（日本時間１８日）、遊撃のポジションを新助っ人にやすやすとは渡さないという気概を示した。ディベイニーと中野による二遊間コンビ“キャム・タク”結成に、ちょ待てよ−と言わんばかりの対抗心だ。「競争になることは毎年変わらないんで。自分のことをやるだけだと思うので、頑張ります」。強力ライバルが猛虎に加わろうと、自らのスタイルを変えるつもりはないし、レギュラー取りへの