田嶋は1000万円増の1億1000万円でサインした。契約更改の席上では、将来的なメジャー挑戦希望の意思を球団に伝えたことを明かした。「自分の可能性を広げたい思いが一番。ここ2年ぐらいから本格的に、アメリカでやることを視野に入れて野球をやってきた。来年一年やって、すぐ行きますという話ではないです」中学時代に世界大会に出場したことが、海外でのプレーに憧れを抱いたきっかけ。プロ入り後も心の奥底に秘めていたメ