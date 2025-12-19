オリックスが、ジャイアンツからFAとなったショーン・ジェリー投手（28）を本格調査していることが、18日までに分かった。メジャー史上最高の身長2メートル11を誇り、22年にメジャーデビュー。24年に救援で自己最多の58登板を果たすなど、通算93試合に登板している。野手では新助っ人として今季3Aで30発のシーモア（前レイズ）の獲得に成功し、投手はエスピノーザ、マチャド、ペルドモがそろって残留。対象を先発・中継ぎとも