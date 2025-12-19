日本ハムへ移籍した島本が、横川雄介ブルペン捕手との“サシゴルフ”を楽しんだ。今回の優勝旅行が阪神の一員として臨む最後の公式行事。新人時代から投球を受けてもらってきた先輩との送別ゴルフを終え、「めちゃくちゃ楽しかったです。（横川さんは）ずっと入った時から捕ってもらった方なんで、いろんな話ができて良かったです」と感慨深い表情を浮かべた。新人から15年間を過ごしたタテジマに別れを告げ、新天地へ飛び立つ