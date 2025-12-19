12月18日、タイで開催されている東南アジア競技大会のサッカー決勝で、U-22タイ代表はU-22ベトナム代表と対戦。前半で２−０とリードしたものの、後半に２失点を喫して追いつかれると、延長に入って96分に勝ち越し点を献上。大逆転負けを喫した。よもやの展開に、同国のファンからは次のような声があがった。 「熱意がない。規律がとても低い」「涙が出てきた」「彼らは勝つに値しなかった」「コンディションが悪かった」