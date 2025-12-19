阪神・早川が元同僚へエールを送った。今季限りで戦力外となった野口が、自身の古巣である「くふうハヤテ」に入団することが決定。「パワーとかは凄いある。チャンスもあると思うので頑張ってほしい」と期待を込めた。26歳の誕生日を迎えたこの日は、SGL尼崎のグラウンドで一人黙々と走り込み。来季へ向けて「1試合でも多く投げて勝利に貢献できるように」と先を見据えた。