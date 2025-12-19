阪神・富田がけん制の極意を学んだ。17日にDeNA・東との愛知県内での自主トレを打ち上げ。最大の収穫は、走者をくぎ付けにする“スローけん制”だった。「東さんのけん制はモーションに入ってから、あえて動作を遅くしてスタートを切らせないようにしていた」逆転の発想だった。投手は一塁に走者を背負うと、スタートを切らせないため一般的にクイックを多用する。だが、今季、2度のけん制刺を記録した名手は違う。走者と正