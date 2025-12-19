【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』の音楽特番『サクサクヒムヒム☆推しの降る音楽祭☆』が12月27日に放送される。 ■絢香、マカロニえんぴつ、ILLITが登場 2025年4月からレギュラー放送がスタートした、世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティ”『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。 37回