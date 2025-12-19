阪神・佐藤輝明内野手（26）が17日（日本時間18日）、優勝旅行先のハワイ州ホノルルで取材に応じ、今月中旬にカリフォルニア州ロサンゼルスで行った数日間の自主トレを振り返った。18年ア・リーグMVPで、今季の世界一連覇にも貢献したドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）と合同練習を行い、守備を徹底鍛錬。練習法なども学んだセ・リーグMVPが、格別な時間をさらなる飛躍につなげる。肩幅は広がり、胸板は厚くなった。明