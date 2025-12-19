中国メディアの快科技は18日、「中国でアジア最大の海底金鉱が見つかる」とする記事を掲載した。山東省煙台市の海洋発展・漁業局によると、煙台市の下に属する莱州市の三山島北方海域で、国内唯一、アジア最大の海底金鉱が見つかった。確認済み金資源埋蔵量は3900トン余りで、全国の約26％を占める。莱州市の金鉱資源の埋蔵量と生産量は共に全国トップ。JORC国際基準で計算すると、この海底金鉱の埋蔵量は562トンで、鉱石1トン当た