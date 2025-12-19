来年3月に東京ドームで行われるWBC1次ラウンドのローソンチケット先行先着販売が始まり、サイトにアクセスが殺到した。午前10時から始まると、すぐに「40万人待ち」を超える事態となり、販売ページに進めない状況が続いた。待ち時間の目安には「1時間以上」と表示されるなど、早くもチケット争奪戦となった。連覇を狙う日本は、1次ラウンドで台湾、韓国、オーストラリア、チェコと対戦する。